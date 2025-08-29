Soirée flamenca Radonvilliers

Soirée flamenca Radonvilliers vendredi 29 août 2025.

Soirée flamenca

13 rue de Mathaux Radonvilliers Aube

Gratuit

Début : 2025-08-29 19:00:00

2025-08-29

Venez vibrer au rythme du flamenco lors d’une soirée envoûtante placée sous le signe de la musique, de la danse et de la convivialité !

Dès 19h, installez-vous confortablement dans l’espace guinguette du Théâtre équestre de Champagne et profitez des délicieux croque-monsieurs et d’autres gourmandises préparées sur place, le tout dans une ambiance chaleureuse et festive.

À 20h, laissez place à la passion Anna Flamenca, Javi Amosta et Dorian El Gordillo enflammeront la scène avec des performances pleines d’intensité, entre guitare andalouse, chants profonds et claquements de talons.

Une soirée inédite ouverte à tous, idéale pour toute la famille ou une sortie entre amis ! Attention, les places sont limitées. Accès libre et gratuit, exclusivement réservé à la clientèle de la guinguette (consommation obligatoire). Ouvertures des portes à 19 heures. .

13 rue de Mathaux Radonvilliers 10500 Aube Grand Est +33 6 71 31 24 12 theatreequestredechampagne@gmail.com

