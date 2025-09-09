SOIRÉE FLAMENCO AU MERCURE MONTPELLIER CENTRE COMÉDIE Montpellier

6 Rue de la Spirale Montpellier Hérault

Tarif : – –

Ne manquez pas la soirée Flamenco au Mercure Montpellier Centre Comédie le 09 septembre à partir de 19h
Pour 29€: Buffet d’entrée, Brasero et buffet de dessert. Hors boisson.

Réservation au 0467998985   .

English :

Don’t miss the Flamenco evening at the Mercure Montpellier Centre Comédie on September 09 from 7 p.m

German :

Verpassen Sie nicht den Flamenco-Abend im Mercure Montpellier Centre Comédie am 09. September ab 19 Uhr

Italiano :

Non perdetevi la serata di flamenco al Mercure Montpellier Centre Comédie il 09 settembre dalle 19.00

Espanol :

No se pierda la velada flamenca en el Mercure Montpellier Centre Comédie el 9 de septiembre a partir de las 19:00 horas

