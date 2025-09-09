SOIRÉE FLAMENCO AU MERCURE MONTPELLIER CENTRE COMÉDIE Montpellier
SOIRÉE FLAMENCO AU MERCURE MONTPELLIER CENTRE COMÉDIE
6 Rue de la Spirale Montpellier Hérault
Ne manquez pas la soirée Flamenco au Mercure Montpellier Centre Comédie le 09 septembre à partir de 19h
Pour 29€: Buffet d’entrée, Brasero et buffet de dessert. Hors boisson.
Réservation au 0467998985 .
6 Rue de la Spirale Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 99 89 85
English :
Don’t miss the Flamenco evening at the Mercure Montpellier Centre Comédie on September 09 from 7 p.m
German :
Verpassen Sie nicht den Flamenco-Abend im Mercure Montpellier Centre Comédie am 09. September ab 19 Uhr
Italiano :
Non perdetevi la serata di flamenco al Mercure Montpellier Centre Comédie il 09 settembre dalle 19.00
Espanol :
No se pierda la velada flamenca en el Mercure Montpellier Centre Comédie el 9 de septiembre a partir de las 19:00 horas
