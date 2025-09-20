Soirée flamenco Centre Culturel – Espace Olivier Carol Foix

Soirée flamenco Samedi 20 septembre, 19h00 Centre Culturel – Espace Olivier Carol Ariège

Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T19:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Fin : 2025-09-20T19:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Une soirée vibrante aux rythmes envoûtants du flamenco : entre battements de talons, palmas et cinéma !

19h – danse-théâtre Parler flamenco, Stéphanie Fuster – Durée : 50 mn – Tarif Orange

De culture franco-espagnole, Stéphanie Fuster crée un trait d’union entre la dimension charnelle, “viscérale” du flamenco, et ses aspects plus formels. Seule en scène, elle déclare sa flamme à cet art qui rassemble la musique et la danse, dans une forme de conférence ludique et participative.

20h – apéro tapas au Bar de l’Estive avec La Muse Bouche – Tarif à la carte

21h – Cinéma Bodas de sangre (Noces de sang) de Carlos Saura – Tarif cinéma

Plus d’informations sur la soirée

Centre Culturel – Espace Olivier Carol 20 avenue du Général de Gaulle, 09000 Foix Foix 09000 Cadirac Ariège Occitanie 0534093780 http://www.lestive.com accueil@lestive.com Depuis 1981, le cinéma de l'Estive s'est développé, à Foix et sur un circuit itinérant en Ariège, pour proposer un cinéma de service public, pour tous.

Classé Art et Essai, il propose une programmation variée, entre nouveaux films, découvertes et références de cinéphiles. Diffusé en salle, tout au long de l’année, il prend ses quartiers d’été sous les étoiles dans de nombreux villages ariégeois. Parking à proximité

© Sylvain Besson