Soirée flamenco – danse, chant et guitare à l’Espace Diamono, Autre lieu, Genève

Soirée flamenco – danse, chant et guitare à l’Espace Diamono Dimanche 15 février, 18h00 Autre lieu

30.-

Diamono vous invite à une soirée flamenco placée sous le signe de l’émotion, du rythme et de la rencontre.

Dans l’atmosphère intime de l’Espace Diamono, un trio d’artistes d’expetion vous propose une immersion dans l’univers du flamenco, art vivant où la danse, le chant et la guitare dialoguent avec intensité.

Avec :

Laura Guastini (danse – baile)

Carmen Yruela (chant – cante)

Miguel Calatayud (guitare)

Un moment vibrant et accessible à toutes et tous, pour découvrir ou redécouvrir la force expressive et la profondeur humaine de cette grande tradition andalouse.

Date & heure

Dimanche 15 février 2026 – 18h

Lieu

Espace Diamono

4bis rue des Moraines, 1227 Carouge – Genève

Tarif

CHF 30.– par personne

Réservations

Tél. +41 22 548 37 33 / info@diamono.art

https://www.diamono.art

Concert & spectacle flamenco avec Laura Guastini, Carmen Yruela et Miguel Calatayud à l’Espace Diamono, Carouge, le 15 février 2026 à 18h. Danse, chant et guitare pour découvrir l’âme du flamenco.

Espace Diamono