Soirée Flamenco et veillée aux étoiles Salle des Fêtes Calonges

Salle des Fêtes 146 Route de Damazan Calonges Lot-et-Garonne

‌Arena Negra, c’est un groupe qui voyage et transporte la musique au delà des frontières, une musique nomade comme le flamenco ! 4 musiciens dont le guitariste Sébastien Parailloux inviteront à l’évasion. Ils improviseront des mélodies au service d’un flamenco qu’ils ressentent au plus profond d’eux mêmes. Deux danseuses reflèteront l’expression vivante de la musique de Arena Negra et leurs robes aux mille couleurs onduleront comme des flammes tandis que leurs pieds retentiront sur l’estrade .

Ce spectacle étonnant sera suivi de la nuit des étoiles à 22H30 dans le pré jouxtant la salle des fêtes.

Le montreur d’étoiles fera découvrir avec son faisceau laser les merveilles d’un ciel d’été (constellations, étoiles, satellites, nébuleuses…). Des étoiles filantes viendront illuminer et laisser des trainées dans le ciel parsemé de mille soleils colorés. .

Salle des Fêtes 146 Route de Damazan Calonges 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 97 87 98

L’événement Soirée Flamenco et veillée aux étoiles Calonges a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Val de Garonne