Soirée flamenco Salle polyvalente Laroin
Soirée flamenco Salle polyvalente Laroin samedi 27 septembre 2025.
Soirée flamenco
Salle polyvalente Rue du stade Laroin Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Spectacle de flamenco avec une vingtaine de danseuses de la escuela nueva danza de Segovia.
Suivi d’un repas et d’une soirée. .
Salle polyvalente Rue du stade Laroin 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 16 84 67
English : Soirée flamenco
German : Soirée flamenco
Italiano :
Espanol : Soirée flamenco
L’événement Soirée flamenco Laroin a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Pau