Soirée flamenco Salle polyvalente Laroin

Salle polyvalente Rue du stade Laroin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Début : 2025-09-27

Spectacle de flamenco avec une vingtaine de danseuses de la escuela nueva danza de Segovia.

Suivi d’un repas et d’une soirée. .

Salle polyvalente Rue du stade Laroin 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 16 84 67

