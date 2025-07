Soirée flamenco rue Alpilles Luberon Vernègues

Soirée flamenco rue Alpilles Luberon Vernègues vendredi 25 juillet 2025.

Soirée flamenco

Vendredi 25 juillet 2025 à partir de 19h30. rue Alpilles Luberon Parvis de la Mairie Vernègues Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2025-07-25

fin : 2025-07-25

2025-07-25

Venez partager une soirée festive et chaleureuse aux couleurs de l’Espagne !

Au programme

Paëlla ou grillades / frites (sur réservation)

Ambiance Flamenco avec DJ FOX

Spectacle, musique et bonne humeur garantis !



On vous attend nombreux ! Olé ! .

rue Alpilles Luberon Parvis de la Mairie Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 36 07 accueil@vernegues.com

English :

Come to spend a festive and spanish evening !

German :

Erleben Sie einen festlichen und herzlichen Abend in den Farben Spaniens!

Italiano :

Unitevi a noi per una serata calda e festosa all’insegna dei colori della Spagna!

Espanol :

Acompáñenos en una velada cálida y festiva con los colores de España

