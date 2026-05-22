Soirée Flammekueche Bourbach-le-Bas
Soirée Flammekueche Bourbach-le-Bas samedi 13 juin 2026.
Bourbach-le-Bas
Soirée Flammekueche
12 rue de l’Église Bourbach-le-Bas Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 17:30:00
fin : 2026-06-13 23:59:00
Date(s) :
2026-06-13
L’Association de Pêche de Bourbach-le-Bas organise une soirée tartes flambées conviviale. Venez déguster de délicieuses tartes flambées sur place ou à emporter dans une ambiance chaleureuse et familiale.
L’Association de Pêche de Association de Pêche de Bourbach-le-Bas vous invite à sa soirée tartes flambées dans une ambiance conviviale et chaleureuse ! Venez partager un bon moment autour de délicieuses tartes flambées, sur place ou à emporter. Bonne humeur au rendez-vous. Une soirée gourmande à ne pas manquer. .
12 rue de l’Église Bourbach-le-Bas 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 86 57
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English :
The Bourbach-le-Bas Fishing Association is organizing a convivial tartes flambées evening. Come and enjoy delicious tartes flambées on the premises or to take away in a warm, family atmosphere.
L’événement Soirée Flammekueche Bourbach-le-Bas a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay