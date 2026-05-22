Bourbach-le-Bas

Soirée Flammekueche

12 rue de l’Église Bourbach-le-Bas Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 17:30:00

fin : 2026-06-13 23:59:00

Date(s) :

2026-06-13

L’Association de Pêche de Bourbach-le-Bas organise une soirée tartes flambées conviviale. Venez déguster de délicieuses tartes flambées sur place ou à emporter dans une ambiance chaleureuse et familiale.

L’Association de Pêche de Association de Pêche de Bourbach-le-Bas vous invite à sa soirée tartes flambées dans une ambiance conviviale et chaleureuse ! Venez partager un bon moment autour de délicieuses tartes flambées, sur place ou à emporter. Bonne humeur au rendez-vous. Une soirée gourmande à ne pas manquer. .

12 rue de l’Église Bourbach-le-Bas 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 86 57

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English :

The Bourbach-le-Bas Fishing Association is organizing a convivial tartes flambées evening. Come and enjoy delicious tartes flambées on the premises or to take away in a warm, family atmosphere.

L’événement Soirée Flammekueche Bourbach-le-Bas a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay