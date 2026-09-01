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AGENDA · Brantôme en Périgord

Soirée flash tattoo Bar Le terrier Brantôme en Périgord

vendredi 18 septembre 2026 · Bar Le terrier · Brantôme en Périgord

Soirée flash tattoo Bar Le terrier Brantôme en Périgord

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Bar Le terrier
Adresse
18,20 Boulevard Coligny
Ville
24310 Brantôme en Périgord
Département
Dordogne
Tarif

Brantôme en Périgord

Soirée flash tattoo

Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Le Terrier accueille une soirée FLASH TATTOO avec 2 tatoueurs, 1 perceuse.
Une bonne occasion de franchir le pas…ou de faire un petit tatouage supplémentaire alors que tu avais juré que c’était le dernier.
Le Terrier accueille une soirée FLASH TATTOO avec 2 tatoueurs, 1 perceuse.
Une bonne occasion de franchir le pas…ou de faire un petit tatouage supplémentaire alors que tu avais juré que c’était le dernier.   .

Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 59 48 61 

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English : Soirée flash tattoo

An exotic evening to celebrate the Chinese New Year in a festive and original atmosphere.

L’événement Soirée flash tattoo Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-08-16 par Val de Dronne

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