Soirée flash tattoo Bar Le terrier Brantôme en Périgord
vendredi 18 septembre 2026 · Bar Le terrier · Brantôme en Périgord
Informations pratiques
Brantôme en Périgord
Soirée flash tattoo
Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Le Terrier accueille une soirée FLASH TATTOO avec 2 tatoueurs, 1 perceuse.
Une bonne occasion de franchir le pas…ou de faire un petit tatouage supplémentaire alors que tu avais juré que c’était le dernier.
Le Terrier accueille une soirée FLASH TATTOO avec 2 tatoueurs, 1 perceuse.
Une bonne occasion de franchir le pas…ou de faire un petit tatouage supplémentaire alors que tu avais juré que c’était le dernier. .
Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 59 48 61
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English : Soirée flash tattoo
An exotic evening to celebrate the Chinese New Year in a festive and original atmosphere.
L’événement Soirée flash tattoo Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-08-16 par Val de Dronne
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