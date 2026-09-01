Soirée flash tattoo Bar Le terrier Brantôme en Périgord

Informations pratiques

Brantôme en Périgord

Soirée flash tattoo

Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Le Terrier accueille une soirée FLASH TATTOO avec 2 tatoueurs, 1 perceuse.

Une bonne occasion de franchir le pas…ou de faire un petit tatouage supplémentaire alors que tu avais juré que c’était le dernier.

Le Terrier accueille une soirée FLASH TATTOO avec 2 tatoueurs, 1 perceuse.

Une bonne occasion de franchir le pas…ou de faire un petit tatouage supplémentaire alors que tu avais juré que c’était le dernier. .

Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 59 48 61

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English : Soirée flash tattoo

An exotic evening to celebrate the Chinese New Year in a festive and original atmosphere.

L’événement Soirée flash tattoo Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-08-16 par Val de Dronne