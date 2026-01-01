Soirée flashback rétro Eygalières
Soirée flashback rétro Eygalières samedi 17 janvier 2026.
Soirée flashback rétro
Samedi 17 janvier 2026 à partir de 20h. Place Marcel Bonein Eygalières Bouches-du-Rhône
Rendez-vous à la brasserie Le Progrès à Eygalières pour une soirée flashback rétro, le samedi 17 janvier à partir de 20h !Célibataires
La brasserie Le Progrès vous invite à sa 1ère soirée de 2026 soirée rétro spéciale années 80 et 90 !
Venez vous réchauffer en dansant au son des platines de DJ Flo qui vous fera vivre un retour en arrière avec les musiques phares de vos plus belles années ! .
Place Marcel Bonein Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 91 16
English :
Come to Le Progrès brasserie in Eygalières for a retro flashback evening on Saturday 17 January from 8pm!
