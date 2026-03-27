Soirée Flashpâques auxerrexpo Auxerre

Soirée Flashpâques

auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre Yonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 21:00:00

fin : 2026-04-04 02:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Prêt pour un voyage temporel musical ?

Après le succès de la première édition, Flashpaques revient en force pour une seconde édition qui s’annonce déjà légendaire.

Le concept ? Un mix explosif entre la magie du week-end de Pâques et un “flashback” musical retraçant les meilleures décennies de la fête.

Le Programme Des années 80 à nos jours

De l’insouciance des années 80 aux tubes électrisants de 2026, préparez-vous à traverser les époques. Que vous soyez nostalgique des synthétiseurs vintage ou fan des derniers hits mondiaux, la piste de danse ne vous laissera aucun répit.

Aux platines Charly Henault

Pour cette deuxième édition, nous avons le plaisir d’accueillir Charly Henault. Reconnu pour son énergie et sa capacité à lire la foule, il prend les commandes des platines pour vous garantir une soirée mémorable. .

auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Soirée Flashpâques

L’événement Soirée Flashpâques Auxerre a été mis à jour le 2026-03-27 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)