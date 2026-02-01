Soirée fléchettes à La Fabrik Sceaux-du-Gâtinais
Soirée fléchettes à La Fabrik Sceaux-du-Gâtinais samedi 7 février 2026.
Soirée fléchettes à La Fabrik
Sceaux-du-Gâtinais Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 19:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Soirée fléchettes
La soirée fléchettes est de retour ce samedi ! Ce sera le 501, le 301, le cricket ou le tueur ? A vous de jouer et de cibler ! .
Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Darts evening
L’événement Soirée fléchettes à La Fabrik Sceaux-du-Gâtinais a été mis à jour le 2026-02-02 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS