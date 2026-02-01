Soirée fléchettes à La Fabrik Sceaux-du-Gâtinais

Soirée fléchettes à La Fabrik Sceaux-du-Gâtinais samedi 7 février 2026.

Sceaux-du-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-07 19:00:00
fin : 2026-02-07

2026-02-07

Soirée fléchettes
La soirée fléchettes est de retour ce samedi ! Ce sera le 501, le 301, le cricket ou le tueur ? A vous de jouer et de cibler !   .

Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire  

English :

Darts evening

