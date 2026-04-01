Soirée fléchettes Restaurant Bernique Clohars-Carnoët
Soirée fléchettes Restaurant Bernique Clohars-Carnoët jeudi 9 avril 2026.
Clohars-Carnoët
Soirée fléchettes
Restaurant Bernique 2 Quai de Kernabat Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 18:30:00
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
Venez vous détendre pour profiter d’une soirée fléchettes en convivialité. .
Restaurant Bernique 2 Quai de Kernabat Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 49 20
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English : Soirée fléchettes
L’événement Soirée fléchettes Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-03 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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