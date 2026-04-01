Soirée fléchettes Restaurant Bernique Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët

Soirée fléchettes

Restaurant Bernique 2 Quai de Kernabat Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 18:30:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Venez vous détendre pour profiter d’une soirée fléchettes en convivialité. .

Restaurant Bernique 2 Quai de Kernabat Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 49 20

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English : Soirée fléchettes

L’événement Soirée fléchettes Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-03 par OT QUIMPERLE LES RIAS