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Soirée fléchettes Restaurant Bernique Clohars-Carnoët

Soirée fléchettes Restaurant Bernique Clohars-Carnoët jeudi 9 avril 2026.

Lieu : Restaurant Bernique

Adresse : 2 Quai de Kernabat

Ville : 29360 Clohars-Carnoët

Département : Finistère

Début : 2026-04-09T18:30:00

Fin : 2026-04-09T

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Clohars-Carnoët

Soirée fléchettes

Restaurant Bernique 2 Quai de Kernabat Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 18:30:00
fin : 2026-04-09

Date(s) :
2026-04-09

Venez vous détendre pour profiter d’une soirée fléchettes en convivialité.   .

Restaurant Bernique 2 Quai de Kernabat Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 49 20 

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English : Soirée fléchettes

L’événement Soirée fléchettes Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-03 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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