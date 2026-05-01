Soirée fléchettes La Cave de Kergoat Ar Morskoul Moëlan-sur-Mer
Soirée fléchettes La Cave de Kergoat Ar Morskoul Moëlan-sur-Mer samedi 16 mai 2026.
Moëlan-sur-Mer
Soirée fléchettes
La Cave de Kergoat Ar Morskoul 2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 18:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Le Morskoul a été contacté cette année par l association de tir a l arc et de flechettes de Clohars pour organiser un petit événement dans nos locaux. L’idée nous a plu donc nous avons dit banco . Venez découvrir ce sport typique de nos bars en compagnie de véritables passionnés. Le Morskoul et les membres de l association vous accueilleront avec bonheur. Une petite compétition sera organisée en même temps. .
La Cave de Kergoat Ar Morskoul 2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 60 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée fléchettes
L’événement Soirée fléchettes Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Moëlan-sur-Mer (Finistère)
- Vente directe chez Celtic Spiruline Lieu-dit Kerampellan Moëlan-sur-Mer 6 mai 2026
- Aquagym en piscine avec Moïse Lieu-dit Beg Porz Moëlan-sur-Mer 6 mai 2026
- Longe-côte Marche aquatique avec Moïse Parking de la Plage de Kerfany Moëlan-sur-Mer 6 mai 2026
- Longe-côte Marche aquatique avec Moïse Parking de la Plage de Kerfany Moëlan-sur-Mer 7 mai 2026
- Marché des Producteurs Brigneau Parking du Nautic Bar Moëlan-sur-Mer 7 mai 2026