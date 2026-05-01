Soirée fléchettes La Cave de Kergoat Ar Morskoul Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Soirée fléchettes

La Cave de Kergoat Ar Morskoul 2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 18:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Le Morskoul a été contacté cette année par l association de tir a l arc et de flechettes de Clohars pour organiser un petit événement dans nos locaux. L’idée nous a plu donc nous avons dit banco . Venez découvrir ce sport typique de nos bars en compagnie de véritables passionnés. Le Morskoul et les membres de l association vous accueilleront avec bonheur. Une petite compétition sera organisée en même temps. .

La Cave de Kergoat Ar Morskoul 2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 60 12

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English : Soirée fléchettes

L’événement Soirée fléchettes Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS