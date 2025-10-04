Soirée fléchettes Persac
Soirée fléchettes Persac samedi 4 octobre 2025.
Soirée fléchettes
8 Route de Moulismes Persac Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
L’association Le Bruit du Trapèze à Persac organise son premier tournoi de fléchettes .
8 Route de Moulismes Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine lebruitdutrapeze@gmail.com
English : Soirée fléchettes
German : Soirée fléchettes
Italiano :
Espanol : Soirée fléchettes
L’événement Soirée fléchettes Persac a été mis à jour le 2025-09-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne