Soirée Fléchettes Saint-Affrique

Soirée Fléchettes Saint-Affrique jeudi 2 octobre 2025.

Soirée Fléchettes

19 Boulevard de la République Saint-Affrique Aveyron

Début : Jeudi 2025-10-02

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-10-02

Nous y sommes, Voici la date du 2nd concours de fléchettes au Glass!!!!

Il est possible de vous inscrire dès maintenant par message.

N’oubliez pas le classement annuel qui peut évoluer rapidement !!! .

19 Boulevard de la République Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie leglass12@gmail.com

English :

Here we are, the date of the 2nd darts competition at Glass!!!!

German :

Es ist soweit, Hier ist der Termin für den 2. Dartwettbewerb im Glass!!!!

Italiano :

Ecco la data della 2ª gara di freccette su Glass!!!!

Espanol :

¡¡¡¡Ya está aquí la fecha de la 2ª competición de dardos en Glass!!!!

L’événement Soirée Fléchettes Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-09-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)