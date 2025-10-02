Soirée Fléchettes Saint-Affrique
Soirée Fléchettes Saint-Affrique jeudi 2 octobre 2025.
Soirée Fléchettes
19 Boulevard de la République Saint-Affrique Aveyron
Début : Jeudi 2025-10-02
Nous y sommes, Voici la date du 2nd concours de fléchettes au Glass!!!!
Il est possible de vous inscrire dès maintenant par message.
N’oubliez pas le classement annuel qui peut évoluer rapidement !!! .
19 Boulevard de la République Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie leglass12@gmail.com
English :
Here we are, the date of the 2nd darts competition at Glass!!!!
German :
Es ist soweit, Hier ist der Termin für den 2. Dartwettbewerb im Glass!!!!
Italiano :
Ecco la data della 2ª gara di freccette su Glass!!!!
Espanol :
¡¡¡¡Ya está aquí la fecha de la 2ª competición de dardos en Glass!!!!
