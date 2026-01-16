Soirée Fluo Circus à la Piscine des 3 Châteaux

1 Rue Pierre de Coubertin Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-27 19:00:00

fin : 2026-02-27 22:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Une soirée haute en couleurs à la piscine ! DJ PACO, lumières, structures gonflables, shows, photomaton et rafraîchissements offerts.

Un événement haut en couleurs qui va faire vibrer la piscine !

Ambiance DJ & jeux de lumières avec DJ PACO pour une soirée rythmée et électrique.

Structures gonflables pour encore plus de fun.

Interventions circassiennes avec Cirquanium.

Photomaton pour immortaliser vos meilleurs souvenirs.

Pom-pom girls pour une dose d’énergie et de show !

Rafraîchissement et petite restauration offerts. .

1 Rue Pierre de Coubertin Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 27 27 piscine@paysderibeauville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A colorful evening at the pool! DJ PACO, lights, inflatables, shows, photo booth and complimentary refreshments.

L’événement Soirée Fluo Circus à la Piscine des 3 Châteaux Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr