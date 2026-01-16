Soirée Fluo Circus à la Piscine des 3 Châteaux Ribeauvillé
Soirée Fluo Circus à la Piscine des 3 Châteaux Ribeauvillé vendredi 27 février 2026.
Soirée Fluo Circus à la Piscine des 3 Châteaux
1 Rue Pierre de Coubertin Ribeauvillé Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-02-27 19:00:00
fin : 2026-02-27 22:00:00
Date(s) :
2026-02-27
Une soirée haute en couleurs à la piscine ! DJ PACO, lumières, structures gonflables, shows, photomaton et rafraîchissements offerts.
Un événement haut en couleurs qui va faire vibrer la piscine !
Ambiance DJ & jeux de lumières avec DJ PACO pour une soirée rythmée et électrique.
Structures gonflables pour encore plus de fun.
Interventions circassiennes avec Cirquanium.
Photomaton pour immortaliser vos meilleurs souvenirs.
Pom-pom girls pour une dose d’énergie et de show !
Rafraîchissement et petite restauration offerts. .
1 Rue Pierre de Coubertin Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 27 27 piscine@paysderibeauville.fr
English :
A colorful evening at the pool! DJ PACO, lights, inflatables, shows, photo booth and complimentary refreshments.
L’événement Soirée Fluo Circus à la Piscine des 3 Châteaux Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr