Soirée Fluo Colmar

Soirée Fluo

15 rue Robert Schuman Colmar Haut-Rhin

Début : Vendredi 2026-01-09 20:00:00

fin : 2026-01-09 23:00:00

2026-01-09

Plongez dans une ambiance festive !

La patinoire de Colmar a le plaisir de vous proposer une soirée tout en couleur !

Plongez dans une ambiance festive, goûtez aux cocktails colorés et lumineux, patinez avec les accessoires fluorescent (bâtons lumineux géants, colliers, bracelets) qui seront distribués lors de la soirée.

Venez avec des tenus, des accessoires ou du maquillage ultra flashy !

Retrouvez toutes les animations, événements et spectacles de la saison 2025/2026 sur www.patinoirecolmar.fr

E-billets et abonnements sur www.patinoirecolmar.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Restauration sur place. Cocktails fluo.

Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Les aides au patinage ne sont pas disponibles les vendredis soir. L’accès en bord de piste en chaussure n’est pas autorisé. .

15 rue Robert Schuman Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 09 05 contact@patinoirecolmar.fr

English :

Immerse yourself in a festive atmosphere!

German :

Tauchen Sie in eine festliche Atmosphäre ein!

Italiano :

Immergetevi nell’atmosfera di festa!

Espanol :

Sumérjase en el ambiente festivo

