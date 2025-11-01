Soirée fluo halloween Bootzheim

Soirée fluo halloween Bootzheim samedi 1 novembre 2025.

Soirée fluo halloween

2 rue de Mackenheim Bootzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-01 19:00:00

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Le 1er novembre 2025 à 19h à Bootzheim, le groupe de Carnaval Riedika Klopfer organise une Soirée Fluo-Halloween. Au programme déguisements fluo, ambiance survoltée avec DJ Joël R’KEY, restauration sur place et stand de maquillage et tatouages fluo. Une nuit festive à ne pas manquer.

2 rue de Mackenheim Bootzheim 67390 Bas-Rhin Grand Est

English :

On November 1, 2025 at 7pm in Bootzheim, Carnaval group Riedika Klopfer is organizing a Fluo-Halloween Party. On the program: fluorescent costumes, a lively atmosphere with DJ Joël R?KEY, on-site catering and a make-up and fluorescent tattoo stand. A festive night not to be missed.

German :

Am 1. November 2025 um 19 Uhr in Bootzheim veranstaltet die Karnevalsgruppe Riedika Klopfer eine Fluo-Halloween-Party. Auf dem Programm stehen: Fluo-Kostüme, aufgedrehte Stimmung mit DJ Joël R?KEY, Essen und Trinken vor Ort sowie ein Schminkstand und Fluo-Tattoos. Eine festliche Nacht, die Sie nicht verpassen sollten.

Italiano :

Il 1° novembre 2025 alle 19.00 a Bootzheim, il gruppo carnevalesco Riedika Klopfer organizza un Fluo-Halloween Party. In programma: costumi fluorescenti, un’atmosfera sopra le righe con il DJ Joël R?KEY, catering in loco e uno stand di trucchi e tatuaggi fluorescenti. Una notte di festa da non perdere.

Espanol :

El 1 de noviembre de 2025 a las 19.00 horas en Bootzheim, el grupo carnavalesco Riedika Klopfer organiza una Fiesta de Halloween fluorescente. En el programa: disfraces fluorescentes, un ambiente por todo lo alto con DJ Joël R?KEY, catering in situ y un puesto de maquillaje y tatuajes fluorescentes. Una noche festiva que no te puedes perder.

L’événement Soirée fluo halloween Bootzheim a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme du Grand Ried