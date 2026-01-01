Soirée Fluo Karaoké Blind Test Salle Eole Lamballe-Armor
Soirée Fluo Karaoké Blind Test Salle Eole Lamballe-Armor samedi 17 janvier 2026.
Soirée Fluo Karaoké Blind Test
Salle Eole Morieux Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
L’Amicale Laïque de l’École Charlie Chaplin de Morieux organise sa grande soirée Fluo Réveille la Céline qui est en toi !
Au programme Blind Test, Karaoké et soirée dansante ! Le tout dans une ambiance folle aux couleurs flashy.
Venez également déguster de délicieuses lasagnes au bœuf ou végétariennes, ultra locales, en direct du Café Bertro de Morieux !
Menu Adulte 14 euros
Apéro lasagnes fromage dessert
Menu Enfant 7 euros
Lasagnes dessert et une surprise !
Possibilité de commander des lasagnes végétariennes uniquement à emporter au prix de 11 euros pour les adultes et 5 euros pour les enfants.
Entrée sans repas 5 euros
Renseignements et réservations sur Helloasso ou par mail. .
Salle Eole Morieux Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 31 50 22 23
