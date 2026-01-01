Soirée Fluo Karaoké Blind Test Salle Eole Lamballe-Armor

Soirée Fluo Karaoké Blind Test

Salle Eole Morieux Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 19:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

L’Amicale Laïque de l’École Charlie Chaplin de Morieux organise sa grande soirée Fluo Réveille la Céline qui est en toi !

Au programme Blind Test, Karaoké et soirée dansante ! Le tout dans une ambiance folle aux couleurs flashy.

Venez également déguster de délicieuses lasagnes au bœuf ou végétariennes, ultra locales, en direct du Café Bertro de Morieux !

Menu Adulte 14 euros

Apéro lasagnes fromage dessert

Menu Enfant 7 euros

Lasagnes dessert et une surprise !

Possibilité de commander des lasagnes végétariennes uniquement à emporter au prix de 11 euros pour les adultes et 5 euros pour les enfants.

Entrée sans repas 5 euros

Renseignements et réservations sur Helloasso ou par mail. .

Salle Eole Morieux Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 31 50 22 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée Fluo Karaoké Blind Test Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor