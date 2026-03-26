Soirée Fluo

59 Rue du 3E Spahis Algériens Le Bonhomme Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 19:00:00

fin : 2026-04-11 23:59:00

Date(s) :

2026-04-11

Au programme de cette soirée: un DJ pour ambiancer la piste, food trucks, buvette et crêpes pour les gourmands. Sortez vos tenues fluorescentes.

Vous l’attendiez depuis des mois…. Enfin la première soirée de l’année du Comité des fête de Le Bonhomme.

Rejoignez nous pour une soirée fluo à la salle des fêtes. Un DJ sera présent pour mettre l’ambiance sur la piste de dance.

Food trucks, buvette et crêpes sur place pour les gourmands.

N’oubliez pas de sortir vos vêtements les plus fluorescent! .

59 Rue du 3E Spahis Algériens Le Bonhomme 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 6 82 62 32 11 cdfbonhomme@gmail.com

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English :

On the program: a DJ to set the mood, food trucks, refreshments and crêpes for those with a sweet tooth. Get out your fluorescent outfits.

L’événement Soirée Fluo Le Bonhomme a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg