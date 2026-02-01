Soirée fluo Le Réservoir 2ème étage Lunéville
Soirée fluo Le Réservoir 2ème étage Lunéville vendredi 20 février 2026.
Soirée fluo
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-20 20:30:00
fin : 2026-02-20 23:59:00
2026-02-20
Organisée par la Ville
Dress code vêtements fluo. Soirée avec DJ pour les 14 20 ans
Sur inscription, de 20h30 à minuit
Gratuit, pièce d’identité obligatoireEnfants
Le Réservoir 2ème étage 2 rue Emile Erckmann Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 23 00 infosjeunesse@mairie-luneville.fr
English :
Organized by the City
Dress code: fluorescent clothing. DJ party for 14-20 year-olds
Registration required, 8:30 pm to midnight
Free, ID required
L’événement Soirée fluo Lunéville a été mis à jour le 2026-02-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS