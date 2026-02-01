Soirée fluo Le Réservoir 2ème étage Lunéville

Soirée fluo

Le Réservoir 2ème étage 2 rue Emile Erckmann Lunéville Meurthe-et-Moselle

Vendredi 2026-02-20 20:30:00

2026-02-20 23:59:00

2026-02-20

Organisée par la Ville

Dress code vêtements fluo. Soirée avec DJ pour les 14 20 ans

Sur inscription, de 20h30 à minuit

Gratuit, pièce d’identité obligatoireEnfants

Le Réservoir 2ème étage 2 rue Emile Erckmann Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 23 00 infosjeunesse@mairie-luneville.fr

English :

Organized by the City

Dress code: fluorescent clothing. DJ party for 14-20 year-olds

Registration required, 8:30 pm to midnight

Free, ID required

