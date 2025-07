SOIRÉE FLUO Montpellier

SOIRÉE FLUO Montpellier vendredi 4 juillet 2025.

SOIRÉE FLUO

Rue Georges Méliès Montpellier Hérault

Tarif : 19 – 19 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

Les vacances d’été approchent… et chez You Jump, on les démarre comme il se doit avec la plus grosse soirée fluo de l’année !

Vendredi 4 juillet, de 18h à minuit

Les vacances d’été approchent… et chez You Jump, on les démarre comme il se doit avec la plus grosse soirée fluo de l’année !

Vendredi 4 juillet, de 18h à minuit

Jump, musique en live, maquillages fluo, bonbons à volonté* by Lutti, ambiance de folie… et LA Nintendo Switch 2 à GAGNER, en partenariat avec Micromania !

Réserve avant le 27 juin pour profiter d’un tarif exclusif !

Les places partent vite… ne manque pas ta chance de briller, jumper, et repartir avec la console la plus attendue de l’année !

Attention les places sont limitées ! .

Rue Georges Méliès Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

The summer vacations are approaching? and at You Jump, we’re kicking them off in style: with the biggest fluorescent party of the year!

Friday, July 4, 6pm to midnight

German :

Die Sommerferien stehen vor der Tür ? und You Jump startet sie mit der größten Fluo-Party des Jahres!

Freitag, 4. Juli, von 18 Uhr bis Mitternacht

Italiano :

Le vacanze estive si avvicinano e noi di You Jump le inauguriamo in grande stile: con il più grande party fluorescente dell’anno!

Venerdì 4 luglio, dalle 18.00 a mezzanotte

Espanol :

Se acercan las vacaciones de verano… y en You Jump las inauguramos por todo lo alto: ¡con la mayor fiesta fluorescente del año!

Viernes 4 de julio, de 18:00 a 24:00

L’événement SOIRÉE FLUO Montpellier a été mis à jour le 2025-06-28 par 34 OT MONTPELLIER