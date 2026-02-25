Soirée Fluo Party à Erbrée

Rue d’Anjou Erbrée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

L’APEL vous invite à sa Fluo Party.

Au programme ambiance fluo, musique, piste de danse et bonne humeur garanties !

Parents, amis, voisins… tout le monde est le bienvenu pour une soirée festive, conviviale et haute en couleur.

Réservation obligatoire avant le 16 mars 2026

via le QR code présent sur l’affiche ou directement en ligne

https://www.helloasso.com/…/evenements/soiree-fluo-party .

Rue d’Anjou Erbrée 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 08 15 72 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée Fluo Party à Erbrée Erbrée a été mis à jour le 2026-02-25 par OT VITRE