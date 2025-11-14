SOIRÉE FLUO -QUIZ ANIMÉ BOWLING DES PYRÉNÉES Rieux-Volvestre

SOIRÉE FLUO -QUIZ ANIMÉ

BOWLING DES PYRÉNÉES 3 Route de Latrape Rieux-Volvestre Haute-Garonne

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14 22:00:00

Vendredi 14 novembre, le Bowling des Pyrénées à Rieux-Volvestre s’illumine pour une soirée fluo de folie !

Organisé par le Bowling des Pyrénées .

BOWLING DES PYRÉNÉES 3 Route de Latrape Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 59 56

English :

On Friday November 14th, Bowling des Pyrénées in Rieux-Volvestre lights up for a crazy fluorescent evening!

German :

Am Freitag, den 14. November, wird das Bowling des Pyrénées in Rieux-Volvestre für einen verrückten Fluo-Abend beleuchtet!

Italiano :

Venerdì 14 novembre, il Bowling des Pyrénées di Rieux-Volvestre si illuminerà per una folle serata fluorescente!

Espanol :

El viernes 14 de noviembre, Bowling des Pyrénées, en Rieux-Volvestre, se iluminará para una loca velada fluorescente

