SOIRÉE FLUO -QUIZ ANIMÉ BOWLING DES PYRÉNÉES Rieux-Volvestre
SOIRÉE FLUO -QUIZ ANIMÉ BOWLING DES PYRÉNÉES Rieux-Volvestre vendredi 14 novembre 2025.
SOIRÉE FLUO -QUIZ ANIMÉ
BOWLING DES PYRÉNÉES 3 Route de Latrape Rieux-Volvestre Haute-Garonne
Début : 2025-11-14 20:00:00
fin : 2025-11-14 22:00:00
2025-11-14
Vendredi 14 novembre, le Bowling des Pyrénées à Rieux-Volvestre s’illumine pour une soirée fluo de folie !
Organisé par le Bowling des Pyrénées .
BOWLING DES PYRÉNÉES 3 Route de Latrape Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 59 56
English :
On Friday November 14th, Bowling des Pyrénées in Rieux-Volvestre lights up for a crazy fluorescent evening!
German :
Am Freitag, den 14. November, wird das Bowling des Pyrénées in Rieux-Volvestre für einen verrückten Fluo-Abend beleuchtet!
Italiano :
Venerdì 14 novembre, il Bowling des Pyrénées di Rieux-Volvestre si illuminerà per una folle serata fluorescente!
Espanol :
El viernes 14 de noviembre, Bowling des Pyrénées, en Rieux-Volvestre, se iluminará para una loca velada fluorescente
