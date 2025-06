Soirée Fluo Saint-Martin-de-Jussac 13 juillet 2025 18:00

Haute-Vienne

Soirée Fluo Saint-Martin-de-Jussac Haute-Vienne

Le Comité des fêtes de Saint-Martin-de-Jussac illumine la ville pour une soirée fluo festive et familiale !

Dès 18h, laissez-vous entraîner par une démonstration de danse country pleine d’énergie. À partir de 19h, place à la convivialité avec restauration, buvette, jeux gonflables pour les enfants et une tombola pleine de surprises.

Le clou du spectacle ? Un feu d’artifice magique pour émerveiller petits et grands ! Et pour finir la soirée en beauté, DJ Thom’s vous fera danser jusqu’au bout de la nuit. Ambiance garantie !

Informations auprès du Comité des fêtes.

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable de l’été à Saint-Martin-de-Jussac ! .

Saint-Martin-de-Jussac 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 27 04 91

