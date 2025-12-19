Soirée folie de janvier 2026 Willer-sur-Thur

Soirée folie de janvier 2026

5 rue de la Grande Armée Willer-sur-Thur Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-01-10 20:00:00

fin : 2026-01-10

2026-01-10

Une soirée placée sous le signe de la fête et de l’énergie, portée par une ambiance musicale entraînante. Laissez-vous emporter sur la piste pour un moment convivial et festif.

Cette soirée promet une ambiance rythmée et conviviale, parfaite pour démarrer l’année dans la bonne humeur. Entre musiques festives et moments de partage, la piste de danse devient le cœur d’un rendez-vous placé sous le signe du plaisir et de la détente. .

An evening of festivities and energy, carried by a lively musical atmosphere. Let yourself be carried away on the dance floor for a convivial and festive moment.

