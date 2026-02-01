Soirée folie douce Pornic

Soirée folie douce

17 Rue Jean Monnet Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 19:00:00

fin : 2026-02-27 21:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Le V and B propose des soirées pour se distraire et partager de bons moments entre amis ou en famille !

Prépare-toi pour une soirée complètement déjantée façon Folie Douce !

Tout le monde déguisé (tenue de ski, après-ski, fluo, fun… lâche-toi !)

Au programme

DJ aux platines

Raclette party pour se réchauffer et se régaler

Déco spéciale montagne après-ski pour une immersion totale

Bonne humeur obligatoire, folie autorisée

Que tu viennes pour la musique, la raclette ou l’ambiance survoltée, viens vivre une vraie Folie Douce avec nous

17 Rue Jean Monnet Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 44 89

English :

The V and B offers evenings of fun and entertainment for friends and family!

