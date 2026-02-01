Soirée folie douce Pornic
Soirée folie douce Pornic vendredi 27 février 2026.
Soirée folie douce
17 Rue Jean Monnet Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 19:00:00
fin : 2026-02-27 21:00:00
Date(s) :
2026-02-27
Le V and B propose des soirées pour se distraire et partager de bons moments entre amis ou en famille !
Prépare-toi pour une soirée complètement déjantée façon Folie Douce !
Tout le monde déguisé (tenue de ski, après-ski, fluo, fun… lâche-toi !)
Au programme
DJ aux platines
Raclette party pour se réchauffer et se régaler
Déco spéciale montagne après-ski pour une immersion totale
Bonne humeur obligatoire, folie autorisée
Que tu viennes pour la musique, la raclette ou l’ambiance survoltée, viens vivre une vraie Folie Douce avec nous
Découvrez ici tous les événements programmés à Pornic. .
17 Rue Jean Monnet Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 44 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The V and B offers evenings of fun and entertainment for friends and family!
L’événement Soirée folie douce Pornic a été mis à jour le 2026-01-30 par I_OT Pornic