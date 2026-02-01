Soirée Folk club Bar associatif Le Ti’Boussa Avranches

Soirée Folk club

Bar associatif Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche

Début : 2026-02-20 20:30:00

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Une chanson que vous aimez. Venez la chanter accompagnée ou non de musiciens ou tout simplement l’écouter en toute bienveillance et convivialité. Possibilité de se restaurer. .

Bar associatif Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 al.tiboussa@gmail.com

English : Soirée Folk club

