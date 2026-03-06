Soirée Folk St Patrick avec Tekitoa Les Hauts-d’Anjou

Soirée Folk St Patrick avec Tekitoa Les Hauts-d’Anjou samedi 11 avril 2026.

Soirée Folk St Patrick avec Tekitoa

Salle de la Cigale Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Un soirée 100% irlandaise avec le groupe Tekitoa vous est proposée salle de la Cigale à Châteauneuf-sur-Sarthe le samedi 11 avril 2026 à 20h30.
Vibrez au son de la musique celtique et irlandaise pour une soirée folk avec le groupe Tekitoa à l’occasion de la Saint-Patrick.
Rendez-vous salle de la Cigale à Châteauneuf-sur-Sarthe le samedi 11 avril 2026 à 20h30.   .

Salle de la Cigale Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire   tekitoametissageceltique@gmail.com

English :

A 100% Irish evening with the group Tekitoa will be held at the Salle de la Cigale in Châteauneuf-sur-Sarthe on Saturday April 11, 2026 at 8:30pm.

