Soirée Folk St Patrick avec Tekitoa

Salle de la Cigale Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Un soirée 100% irlandaise avec le groupe Tekitoa vous est proposée salle de la Cigale à Châteauneuf-sur-Sarthe le samedi 11 avril 2026 à 20h30.

Vibrez au son de la musique celtique et irlandaise pour une soirée folk avec le groupe Tekitoa à l’occasion de la Saint-Patrick.

Rendez-vous salle de la Cigale à Châteauneuf-sur-Sarthe le samedi 11 avril 2026 à 20h30. .

Salle de la Cigale Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire tekitoametissageceltique@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A 100% Irish evening with the group Tekitoa will be held at the Salle de la Cigale in Châteauneuf-sur-Sarthe on Saturday April 11, 2026 at 8:30pm.

L’événement Soirée Folk St Patrick avec Tekitoa Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de tourisme Anjou bleu