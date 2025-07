Soirée Folklore à Echassières avec NKRABEA Danse Ensemble Échassières

Soirée Folklore à Echassières avec NKRABEA Danse Ensemble Échassières dimanche 20 juillet 2025.

Soirée Folklore à Echassières avec NKRABEA Danse Ensemble

Échassières Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-20

Repas champêtre et Spectacle gratuit( groupe du Ghana) . Inscription repas sur place. Soirée organisée par le foyer rural.

.

Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 53 75 07

English :

Country-style meal and free show (group from Ghana). Meal registration on site. Evening organized by the Foyer Rural.

German :

Kostenloses Essen und Aufführung (Gruppe aus Ghana). Anmeldung für das Essen vor Ort. Der Abend wird vom Foyer rural organisiert.

Italiano :

Cena in stile country e spettacolo gratuito (gruppo proveniente dal Ghana). Registrazione per il pasto sul posto. Serata organizzata dal Foyer Rural.

Espanol :

Comida campestre y espectáculo gratuito (grupo de Ghana). Inscripción para la comida in situ. Velada organizada por el Foyer Rural.

L’événement Soirée Folklore à Echassières avec NKRABEA Danse Ensemble Échassières a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de tourisme Val de Sioule