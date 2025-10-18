Soirée folklorique alsacienne/afghane Willer-sur-Thur

Soirée folklorique alsacienne/afghane Willer-sur-Thur samedi 18 octobre 2025.

Soirée folklorique alsacienne/afghane

111 rue du Vieil Armand Willer-sur-Thur Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-18 18:45:00

fin : 2025-10-18 22:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Voyagez entre l’Alsace et l’Afghanistan lors d’une soirée festive alliant cuisine traditionnelle, musique et danses folkloriques. Un moment de partage, de découverte et de convivialité.

Voyagez entre l’Alsace et l’Afghanistan lors d’une soirée festive alliant cuisine traditionnelle, musique et danses folkloriques. Un moment de partage, de découverte et de convivialité. .

111 rue du Vieil Armand Willer-sur-Thur 68760 Haut-Rhin Grand Est +33 6 74 59 87 95

English :

Travel between Alsace and Afghanistan for a festive evening of traditional cuisine, music and folk dancing. A moment of sharing, discovery and conviviality.

German :

Reisen Sie zwischen dem Elsass und Afghanistan bei einem festlichen Abend, der traditionelle Küche, Musik und Folkloretänze miteinander verbindet. Ein Moment des Teilens, der Entdeckung und der Geselligkeit.

Italiano :

Viaggio tra l’Alsazia e l’Afghanistan per una serata di festa all’insegna della cucina tradizionale, della musica e delle danze popolari. Un momento di condivisione, scoperta e convivialità.

Espanol :

Viaje entre Alsacia y Afganistán para disfrutar de una velada festiva de cocina tradicional, música y bailes folclóricos. Un momento para compartir, descubrir y convivir.

L’événement Soirée folklorique alsacienne/afghane Willer-sur-Thur a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay