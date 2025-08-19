Soirée folklorique alsacienne Groupe Folklorique Baladins du Hohnack Colmar
Haut-Rhin
Début : Mardi 2025-08-19 20:00:00
fin : 2025-08-19 21:30:00
2025-08-19
Retrouvez l’ambiance conviviale d’une animation folklorique colmarienne !
Au plus fort de la saison estivale, venez assister à des animations folkloriques hautes en couleurs !
Les mardis soirs, au cœur de la vieille ville, rendez-vous avec des groupes folkloriques pour des danses traditionnelles et des mélodies puisées dans le vaste répertoire folklorique alsacien.. 0 .
Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com
English :
Find the friendly atmosphere of a Colmar folkloric animation!
German :
Finden Sie die gesellige Atmosphäre einer folkloristischen Animation in Colmar wieder!
Italiano :
Godetevi l’atmosfera amichevole di un evento folkloristico di Colmar!
Espanol :
Disfrute del agradable ambiente de un evento folclórico de Colmar
