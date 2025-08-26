Soirée folklorique alsacienne Groupe Folklorique Echo du Château Colmar
Soirée folklorique alsacienne Groupe Folklorique Echo du Château Colmar mardi 26 août 2025.
Haut-Rhin
Soirée folklorique alsacienne Groupe Folklorique Echo du Château Colmar Haut-Rhin
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-08-26 20:00:00
fin : 2025-08-26 21:30:00
Date(s) :
2025-08-26
Retrouvez l’ambiance conviviale d’une animation folklorique colmarienne!
Au plus fort de la saison estivale, venez assister à des animations folkloriques hautes en couleurs !
Les mardis soirs, au cœur de la vieille ville, rendez-vous avec des groupes folkloriques pour des danses traditionnelles et des mélodies puisées dans le vaste répertoire folklorique alsacien.. 0 .
Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com
