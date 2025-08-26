Soirée folklorique alsacienne Groupe Folklorique Echo du Château Colmar

Haut-Rhin

Début : Mardi 2025-08-26 20:00:00

fin : 2025-08-26 21:30:00

2025-08-26

Retrouvez l’ambiance conviviale d’une animation folklorique colmarienne!

Au plus fort de la saison estivale, venez assister à des animations folkloriques hautes en couleurs !

Les mardis soirs, au cœur de la vieille ville, rendez-vous avec des groupes folkloriques pour des danses traditionnelles et des mélodies puisées dans le vaste répertoire folklorique alsacien.. 0 .

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com

English :

Enjoy the friendly atmosphere of a Colmar folk event!

German :

Entdecken Sie die gesellige Atmosphäre einer folkloristischen Veranstaltung in Colmar!

Italiano :

Godetevi l’atmosfera amichevole di un evento folkloristico di Colmar!

Espanol :

Disfrute del agradable ambiente de un evento folclórico de Colmar

