Soirée folklorique alsacienne Groupes Folkloriques Echo du Rebberg & Heloldo Wilaria Colmar mardi 2 septembre 2025.

Début : Mardi 2025-09-02 20:00:00

fin : 2025-09-02 21:30:00

2025-09-02

Retrouvez l’ambiance conviviale d’une animation folklorique colmarienne !

Au plus fort de la saison estivale, venez assister à des animations hautes en couleurs ! Les mardis soirs, au cœur de la vieille ville, rendez-vous avec des groupes folkloriques pour des danses traditionnelles et des mélodies puisées dans le vaste répertoire folklorique alsacien. 0 .

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com

English :

Find the friendly atmosphere of a Colmar folkloric animation!

German :

Finden Sie die gesellige Atmosphäre einer folkloristischen Animation in Colmar wieder!

Italiano :

Godetevi l’atmosfera amichevole di un evento folkloristico di Colmar!

Espanol :

Disfrute del agradable ambiente de un evento folclórico de Colmar

