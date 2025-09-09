Soirée folle et folk à L’élabo de paulette Aouste-sur-Sye
Soirée folle et folk à L’élabo de paulette Aouste-sur-Sye mardi 9 septembre 2025.
Soirée folle et folk à L’élabo de paulette
9 rue Pasteur Marc Boegner Aouste-sur-Sye Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-09 18:00:00
fin : 2025-09-09
Date(s) :
2025-09-09
fêtons la rentrée en dansant!
.
9 rue Pasteur Marc Boegner Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 63 96 77 lelabodepaulette@riseup.net
English :
let’s dance the way back to school!
German :
feiern wir den Schulanfang mit Tanz!
Italiano :
balliamo il ritorno a scuola!
Espanol :
¡bailemos la vuelta al cole!
L’événement Soirée folle et folk à L’élabo de paulette Aouste-sur-Sye a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme