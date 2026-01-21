Soirée Follenn Comedy Stand up Manoir des Douets Fleuris Cancale

Soirée Follenn Comedy Stand up

Manoir des Douets Fleuris 13 Rue des Douets Fleuris Cancale Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-12 19:00:00

fin : 2026-02-12 21:00:00

2026-02-12

Micro allumé, vannes affûtées le Follenn Comedy Club te donne rendez-vous pour une soirée de fous rires assurés.

Venez passer une soirée placée sous le signe de l’humour avec Alan Salou, Dychosh et Mickael Montadir.

Deux sessions au choix (spectacle identique)

• 1ère session début à 19h

• 2ème session début à 21h .

Manoir des Douets Fleuris 13 Rue des Douets Fleuris Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 15 13 81

