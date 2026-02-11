Soirée fond’arche

Salle des fêtes Chaffois Doubs

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 19:00:00

fin : 2026-03-13 22:00:00

Date(s) :

2026-03-13

Organisée par Arche FC et J’LM la fondue.

Au menu Salade, Charcuterie & charcuterie halal, Fondue, Dessert, Café inclus. .

Salle des fêtes Chaffois 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée fond’arche

L’événement Soirée fond’arche Chaffois a été mis à jour le 2026-02-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS