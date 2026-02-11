Soirée fond’arche Chaffois
Soirée fond’arche Chaffois vendredi 13 mars 2026.
Salle des fêtes Chaffois Doubs
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2026-03-13 19:00:00
fin : 2026-03-13 22:00:00
2026-03-13
Organisée par Arche FC et J’LM la fondue.
Au menu Salade, Charcuterie & charcuterie halal, Fondue, Dessert, Café inclus. .
Salle des fêtes Chaffois 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
