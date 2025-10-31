Soirée Fondu Frites Champsanglard
Soirée Fondu Frites Champsanglard samedi 14 février 2026.
Soirée Fondu Frites
Salle des fêtes Champsanglard Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Soirée Fondu frite
Samedi 14 Février
Animée par un DJ
–> Comité des fêtes de Champsanglard .
Salle des fêtes Champsanglard 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 24 96 69 cdfchampsanglard@outlook.fr
English : Soirée Fondu Frites
German : Soirée Fondu Frites
Italiano :
Espanol : Soirée Fondu Frites
L’événement Soirée Fondu Frites Champsanglard a été mis à jour le 2025-10-27 par Creuse Tourisme