Soirée fondue Bief-du-Fourg
Soirée fondue Bief-du-Fourg samedi 28 février 2026.
Soirée fondue
Salle des fêtes Base de ski Bief-du-Fourg Jura
Tarif : 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date et horaire :
Début : 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Organisée par l’Accueil des Randonneurs.
Venez partager une soirée conviviale. .
Salle des fêtes Base de ski Bief-du-Fourg 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 21 51 92
English : Soirée fondue
