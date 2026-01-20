Soirée fondue Bief-du-Fourg

Soirée fondue

Salle des fêtes Base de ski Bief-du-Fourg Jura

Début : 2026-02-28 20:00:00

Organisée par l’Accueil des Randonneurs.

Venez partager une soirée conviviale. .

Salle des fêtes Base de ski Bief-du-Fourg 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 21 51 92

