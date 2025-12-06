Soirée fondue Salle la Tourbière Bois-d’Amont

Soirée fondue

Venez nous rejoindre dans une ambiance chaleureuse Samedi 06 Décembre 2025, à 19h, salle de la Tourbière à Bois d’Amont. Soirée dansante animée par Mélod’2 .

Fondue, charcuterie, dessert, café.

Réservations conseillées , nombre de places limité. Tel 06.74.83.53.63 .

Salle la Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 83 53 63

