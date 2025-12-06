Soirée fondue Salle la Tourbière Bois-d’Amont
Soirée fondue
Salle la Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont Jura
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif enfant
Début : 2025-12-06 19:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Venez nous rejoindre dans une ambiance chaleureuse Samedi 06 Décembre 2025, à 19h, salle de la Tourbière à Bois d’Amont. Soirée dansante animée par Mélod’2 .
Fondue, charcuterie, dessert, café.
Réservations conseillées , nombre de places limité. Tel 06.74.83.53.63 .
Salle la Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 83 53 63
