Soirée fondue creusois

Colondannes Creuse

2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Soirée fondue creusois, salle des fêtes à 20h

Tarif 16€ adulte, enfant moins de 10 ans 10€

Réservation 06 50 82 84 36

Animation Lucky Light .

Colondannes 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 82 84 36

