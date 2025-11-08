Soirée fondue creusois Colondannes
Soirée fondue creusois Colondannes samedi 8 novembre 2025.
Soirée fondue creusois
Colondannes Creuse
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Soirée fondue creusois, salle des fêtes à 20h
Tarif 16€ adulte, enfant moins de 10 ans 10€
Réservation 06 50 82 84 36
Animation Lucky Light .
Colondannes 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 82 84 36
English : Soirée fondue creusois
German : Soirée fondue creusois
Italiano :
Espanol : Soirée fondue creusois
L’événement Soirée fondue creusois Colondannes a été mis à jour le 2025-09-30 par OT Pays Dunois