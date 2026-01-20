Soirée fondue Doubs
Soirée fondue Doubs samedi 7 février 2026.
Début : 2026-02-07 19:00:00
fin : 2026-02-07 23:00:00
2026-02-07
Organisé par l’ES Doubs.
L’ES Doubs vous invite à partager un moment convivial et gourmand lors de sa grande soirée fondue ! Que vous soyez en famille ou entre amis, venez passer une soirée chaleureuse sous le signe de la convivialité. .
Salle des fêtes espace rive du Doubs Doubs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 34 45 42
