Soirée Fondue Foncine-le-Haut

Soirée organisé par la Team Cavalcade et animée par Pierre Bourgeois (bal à partir de 23 h) Menu Apéritif, fondue, salade, tarte aux pommes, café. Adulte 21 € Enfant (-12 ans) 12 € Assiette anglaise 20 € (réservations avant le 31 janvier) .

Salle des Fêtes Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 08 62 38

