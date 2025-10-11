Soirée fondue géante Salle polyvalente Aboncourt-Gesincourt
Soirée fondue géante
Salle polyvalente Rue du Pont Renard Aboncourt-Gesincourt Haute-Saône
Tarif : 12 – 12 – EUR
2025-10-11 20:00:00
2025-10-11
2025-10-11
Repas dansant avec repas (apéritif, fondue à volonté, charcuterie, dessert).
Tarifs (boissons comprises): 30€ par personne, 20€ pour les de 17 ans et 12€ pour les de 12 ans. .
Salle polyvalente Rue du Pont Renard Aboncourt-Gesincourt 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 29 00 49 jean-mariecamuset@orange.fr
