Soirée Fondue Le Restaurant de l’Ecole Nanchez

Soirée Fondue

Le Restaurant de l’Ecole 11 Route Principale Nanchez Jura

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 19:00:00

fin : 2025-12-05 20:30:00

Date(s) :

2025-12-05

Soirée Fondue au comté

Le Restaurant de L’Ecole vous propose une soirée fondue au comté

Le vendredi 5 décembre 2025 de 19H à 20H30.

Au menu

Fondue au comté

Accompagnée de sa charcuterie, de salade verte

De son dessert

Café

Tarif de 28 Euros personne

Nous vous attendons nombreux !

Pensez à réserver au 03 84 33 48 32

Les Restaurant de l’Ecole

11 route principale

39150 CHAUX DES PRES .

Le Restaurant de l’Ecole 11 Route Principale Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 48 32

English : Soirée Fondue

L’événement Soirée Fondue Nanchez a été mis à jour le 2025-12-01 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX