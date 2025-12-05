Soirée Fondue Le Restaurant de l’Ecole Nanchez
Soirée Fondue au comté
Le Restaurant de L’Ecole vous propose une soirée fondue au comté
Le vendredi 5 décembre 2025 de 19H à 20H30.
Au menu
Fondue au comté
Accompagnée de sa charcuterie, de salade verte
De son dessert
Café
Tarif de 28 Euros personne
Nous vous attendons nombreux !
Pensez à réserver au 03 84 33 48 32
Les Restaurant de l’Ecole
11 route principale
39150 CHAUX DES PRES .
