Soirée Fondue Le Poyet Prémanon

Soirée Fondue

Le Poyet 137 Chemin de la Halle Prémanon Jura

Début : 2025-12-20 18:00:00

Soirée Fondue sur réservation au Poyet pour lancer la saison hivernale.

Menu

Punch

Fondue Royale

Douceur Digeo

Pour 39€/ personne.

Musique à partir de 22h.

Réservations 06 49 34 40 39 .

Le Poyet 137 Chemin de la Halle Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 49 34 40 39

English :

