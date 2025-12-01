Soirée Fondue Le Poyet Prémanon
Soirée Fondue Le Poyet Prémanon samedi 20 décembre 2025.
Soirée Fondue
Le Poyet 137 Chemin de la Halle Prémanon Jura
Tarif : 39 – 39 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 18:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Soirée Fondue sur réservation au Poyet pour lancer la saison hivernale.
Menu
Punch
Fondue Royale
Douceur Digeo
Pour 39€/ personne.
Musique à partir de 22h.
Réservations 06 49 34 40 39 .
Le Poyet 137 Chemin de la Halle Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 49 34 40 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée Fondue Prémanon a été mis à jour le 2025-12-16 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses