Soirée Fondue/Quizz Hotel Akena La Brocatelle Brasserie la Chambouille Chassal-Molinges

Hotel Akena La Brocatelle Brasserie la Chambouille 2 en chambouille Chassal-Molinges Jura

le 13 MARS 2026 à partir de 19h30

Joignez vous à nous le 13 MARS 2026 à partir de 19h30 pour une grande soirée quizz sur le thème du Jura et soyez parmi les meilleurs afin de remporter de supers lots !

1/-1 nuit pour deux à l’hôtel la Brocatelle (petit déjeuner & espace bien être inclus);

2/-1 repas pour 2 à la Chambouille, d’une valeur de 50€ ;

3/-2 consommations au bar, d’une valeur de 13€.

Au menu fondue jurassienne à partir de 24.50€ par personne servie avec charcuterie et salade.

Début du quizz à 20h précises, le Jura, la fondue, le quizz, trois bonnes raisons d’être à l’heure. (après le début du quizz plus personne ne pourra rejoindre la partie) .

Hotel Akena La Brocatelle Brasserie la Chambouille 2 en chambouille Chassal-Molinges 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 97 51 90

