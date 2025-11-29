Soirée fondue savoyarde Équevillon
Soirée fondue savoyarde Équevillon samedi 29 novembre 2025.
Soirée fondue savoyarde
Salle de convivialité Équevillon Jura
Tarif : 8 – 8 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 20:00:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Au menu fondue savoyarde, charcuterie, dessert du restaurant Le Repère et café. Sur réservation. .
Salle de convivialité Équevillon 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 12 13 97
English : Soirée fondue savoyarde
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée fondue savoyarde Équevillon a été mis à jour le 2025-11-18 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA