Soirée fondue savoyarde

5 Grand Rue Logelheim Haut-Rhin

Début : Vendredi 2026-03-13 19:00:00

fin : 2026-03-13

2026-03-13 2026-03-27

La fondue est de retour au Rendez-vous des Copains !

Du bon fromage fondu à volonté, du pain croustillant, un verre de vin… et surtout, une table remplie de rires. Prêt à partager votre fondue (ou pas). .

5 Grand Rue Logelheim 68280 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 24 96 14

